وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 8 ندوات دينية وتوعوية وثقافية

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز والمدن بنطاق محافظة الشرقية، بتنفيذ 8 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، استهدفت السيدات تناولت سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وقواعد شراء وطهى الكبدة وتربية الأبناء تحتاج لأب إيجابي وأم إيجابية ورعاية المراهقين من منظور ديني وبناء الإنسان لبناء الأسرة وقواعد الإسلام وقواعد الايمان -أهمية مياه الشرب ومراحل تنقيتها -الكشف المبكر عن أمراض الثدي .

دور المرأة فى المجتمع

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس

وقامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات ومنها تربية الأبناء تحتاج لأب إيجابي وأم إيجابية

ورعاية المراهقين من منظور ديني بناء الإنسان لبناء الأسرة وقواعد الإسلام وقواعد الايمانوذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

حى ثان الزقازيق

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوتين بعنوان (سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - قواعد شراء وطهى الكبدة ) وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالشرقية.

وحدت تكتفؤ الفرص بمنيا القمح

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بـمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان أهمية مياه الشرب ومراحل تنقيتها وذلك بالوحدة المحلية بشلشلمون بالكشف المبكر عن أورام الثدي بالوحدة المحلية بسنهوت وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الصحية بمركز منيا القمح.

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