محافظ الشرقية يتابع مشروعات إنتاج الكهرباء من غاز الميثان

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كيم يونج مدير الشركة الإستشارية الكورية (SEJIN G&N) وجوني هاين مساعد مدير الشركة الاستشارية الكورية (SEJIN G&N) ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات الهندسية.

الحضور من الشركتين والمحافظة

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وخالد عبد المجيد مدير إدارة المخلفات الصلبة والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركات الاستشارية في مجال مشروعات توليد وإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة.

تقديم كل سبل الدعم للشركات العاملة بالشرقية

وأكد المحافظ عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الحكومتين المصرية والكورية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

استعراض مكونات المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية منه

وخلال اللقاء استعرض مدير شركة (SEJIN G&N) الكورية مكونات المشروع والجدوى الاقتصادية منه، وكذلك تجربة الشركة لإنشاء محطات توليد كهرباء من انبعاثات غاز الميثان الناتج عن تفاعل المخلفات بدول كوريا الجنوبية والصين وفيتنام وتايلاندلافتًا إلى أنه تم الانتهاء من معاينة موقع إنشاء المشروع بمنطقة الخطارة وإجراء المعينات والإختبارات اللازمة لإنشائه وتحقيق الإستفادة منه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه جاري الإنتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والذي من شأنه تحويل قطاع المخلفات الصلبة من قطاع خدمي مستهلك يمثل عبئًا على الدولة إلى قطاع منتج يضخ للدولة استثمارات ذات عوائد مالية

توطين صناعة جديد لاول مرة بمصر

وذلك بتوطين صناعة جديدة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة وتمويل كامل من شركة سيجين الكورية والشريك المصري وذلك بتوليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من خلايا المدفن الصحي.

التنمية المحلية انتهت من تطوير منظومة المخلفات الصلبة

أوضح محافظ الشرقية أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الإستفادة منها في تنفيذ مشروعات حيوية تساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

المحافظ يرحب بمزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات

أكد محافظ الشرقية استعداد المحافظة لتنفيذ أي مشروعات تنموية وخدمية ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتساهم في إحداث التنمية المستدامة، قائلًا " نرحب بالمزيد من الإستثمارات الجادة في كافة القطاعات بما يعود على تحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي".

توليد الكهرباء من انبعاثات غاز الميثان

أعرب مدير شركة (SEJIN G&N) الكورية عن شكره وتقديره لاستقبال المحافظ له وتطلعه للتعاون المثمر مع المحافظة وتنفيذ وتمويل مشروع قومي إستراتيجي ضخم لتوليد الكهرباء من انبعاثات غاز الميثان المتولد من تفاعلات المخلفات بالمدفن الصحي بالخطارة بقدرة 5 ميجا وات باستثمارات تصل إلى ٣٠ مليون دولار.

الوفد الزائر يشكر المحافظ والجهاز التنفيذى على تذليل العقبات

وفي نهاية اللقاء حرص أعضاء الوفد على توجيه الشكر للجهاز التنفيذي للمحافظة لتعاونهم المثمر والبناء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وتذليل كافة العقبات أمام الوفد لإجراء المعاينات والتجارب اللازمة بالمدفن الصحي بالخطارة تمهيدًا لتنفيذ المشروع على أرض المحافظة.

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