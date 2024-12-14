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مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

مصرع 8 أشخاص بينهم
مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل

لقي ثمانية أشخاص بينهم سبعة أطفال مصرعهم بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في العاصمة الفنزويلية كراكاس.


وقالت عمدة العاصمة الفنزويلية كارمن ميلينديز، أمس الجمعة، لقناة التلفزيون العامة "في تي في": إن 8 أشخاص لقوا حتفهم بينهم 7 أطفال من الأسرة نفسها بعد انفجار أسطوانة غاز في منزل في كراكاس".

وأشارت إلى أن أكبر الضحايا كان يبلغ 20 عاما وأصغرهم عمرها 15 يوما.

ووفق رجال إطفاء كراكاس، فإن الانفجار وقع في الطابق الأرضي لمنزل عائلي في حي كوتشي الشعبي، لكن النيران وصلت إلى الجزء العلوي من المنزل حيث كان الضحايا يقيمون.

وأوضح رئيس حكومة كراكاس ناهوم فرنانديز، أنه تم إخماد الحريق على الفور، ولكن لسوء الحظ كان هناك نوع من الاختناق الميكانيكي تسبب في وفاة الأطفال والشاب الذي كان هناك بالمنزل".

وفي العام الماضي، وقعت عدة انفجارات لأسطوانات محلية في فنزويلا. وفي أغسطس الماضي، توفي نحو عشرة أشخاص، من بينهم طفلان، في حي بيتاري الكبير، في كراكاس أيضا، بسبب تسرب للغاز.

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