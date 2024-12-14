مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

لقي ثمانية أشخاص بينهم سبعة أطفال مصرعهم بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في العاصمة الفنزويلية كراكاس.



وقالت عمدة العاصمة الفنزويلية كارمن ميلينديز، أمس الجمعة، لقناة التلفزيون العامة "في تي في": إن 8 أشخاص لقوا حتفهم بينهم 7 أطفال من الأسرة نفسها بعد انفجار أسطوانة غاز في منزل في كراكاس".

وأشارت إلى أن أكبر الضحايا كان يبلغ 20 عاما وأصغرهم عمرها 15 يوما.

(VIDEO) Alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y jefe de gobierno del Dtto Capital, Nahum Fernández, confirman que 8 personas murieron en el sector La Laguna de Coche, producto de una deflagración o explosión en una vivienda. pic.twitter.com/eW2bc3FPik December 13, 2024

ووفق رجال إطفاء كراكاس، فإن الانفجار وقع في الطابق الأرضي لمنزل عائلي في حي كوتشي الشعبي، لكن النيران وصلت إلى الجزء العلوي من المنزل حيث كان الضحايا يقيمون.

وأوضح رئيس حكومة كراكاس ناهوم فرنانديز، أنه تم إخماد الحريق على الفور، ولكن لسوء الحظ كان هناك نوع من الاختناق الميكانيكي تسبب في وفاة الأطفال والشاب الذي كان هناك بالمنزل".

وفي العام الماضي، وقعت عدة انفجارات لأسطوانات محلية في فنزويلا. وفي أغسطس الماضي، توفي نحو عشرة أشخاص، من بينهم طفلان، في حي بيتاري الكبير، في كراكاس أيضا، بسبب تسرب للغاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.