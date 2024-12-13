أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة غدا، السياحة تعلن استرداد قطع أثرية فريدة، انقطاع المياه بمناطق في الجيزة لمدة 5 ساعات
نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية للواعظات بالمديريات
أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية – الغربية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الأقصر - أسوان)، اليوم الجمعة الموافق ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (حسن العشرة وعوامل بقائها)، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن. يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.
الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت
حذرت هيئة الارصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار غدا السبت.
السياحة تعلن استرداد مجموعة من القطع الأثرية الفريدة من جامعة كورك بأيرلندا
أعلنت وزارة السياحة والآثار استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية؛ لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي.
جامعة عين شمس تجري تجربة طوارئ بكلية الآداب
نفذ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس تجربة إخلاء ناجحة بالتنسيق مع وحدة الدفاع المدني بالكلية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.
محافظة الجيزة تعلن وصول ماكينة حفر أنفاق الخط الرابع للمترو إلى محطة العريش
أعلنت محافظة الجيزة وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة مترو "العريش"، قادمة من محطة "المريوطية" ضمن أعمال إنشاء الخط الرابع للمترو وهو ما يعد إنجازا جديدا في مشروع تطوير شبكة مترو الأنفاق.
وسط حضور رسمي وشعبي واسع، الأوقاف تفتتح 31 مسجدًا جديدًا
افتتحت وزارة الأوقاف اليوم ٣١ مسجدًا جديدًا في مختلف محافظات الجمهورية، منها ١٥ مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد أو الإنشاء، و١٦ مسجدًا بنظام الصيانة والتطوير. جاءت هذه الافتتاحات في إطار التزام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا، وتوفير بيئة إيمانية متميزة للمصلين في جميع أنحاء البلاد.
فوز المتحف المصري الكبير بجائزة مشروع العام في استخدام عقود الفيديك عالميا
يواصل مشروع المتحف المصري الكبير تحقيق إنجازاته الدولية، حيث حصل على جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوى العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك (FIDIC) 2024، وذلك خلال الحفل السنوي السادس لتوزيع جوائز مستخدمي عقود الفيديك (FIDIC) الدولية والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن.
ورشة حول المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام بـ"تيودور بلهارس"
نظم معهد تيودور بلهارس ورشة عمل علمية بعنوان: "المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام: Nano Radio-Pharmaceuticals Approach for Tumor Theranosis".
"البحوث الزراعية" يدرب متخصصين كاميرونيين على طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة
نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الدولي الخامس له خلال هذا العام، لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، حول طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة.
الجوزاء، ملكة الزخات الشهابية تزين سماء الليلة
كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات ملكة الزخات الشهابية تزين سماء ليلتيي 13 و14 ديسمبر، ويفضلها الكثيرون من هواة الفلك ومحبو مراقبة السماء.
أمطار وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 12- 2024
حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة غدا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
غرفة السلع السياحية تناشد المحال بسرعة تقنين أوضاعها والحصول على العضوية
طالبت غرفة السلع والعاديات السياحية، المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة.
الجيزة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها لمدة 5 ساعات
أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة خمس ساعات، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الخامسة صباح غد السبت، ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال ربط خط مياه جديد، مما يتطلب إيقاف الخدمة مؤقتًا.
إعلام عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة المبادرات المجتمعية
نظم قطاع التعليم والطلاب، إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة المبادرات المجتمعية خلال الفترة من ١١- ١٢ من ديسمبر الجاري وتقدم للمسابقة عدد ١٢ مبادرة وتم تأهيل ٣ مبادرات للمشاركة في مهرجان ابداع الثالث عشر التابع لوزارة الشباب والرياضة.
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