أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة غدا، السياحة تعلن استرداد قطع أثرية فريدة، انقطاع المياه بمناطق في الجيزة لمدة 5 ساعات

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية – الغربية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الأقصر - أسوان)، اليوم الجمعة الموافق ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (حسن العشرة وعوامل بقائها)، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن. يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

حذرت هيئة الارصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار غدا السبت.

أعلنت وزارة السياحة والآثار استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية؛ لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي.

نفذ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس تجربة إخلاء ناجحة بالتنسيق مع وحدة الدفاع المدني بالكلية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.

أعلنت محافظة الجيزة وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة مترو "العريش"، قادمة من محطة "المريوطية" ضمن أعمال إنشاء الخط الرابع للمترو وهو ما يعد إنجازا جديدا في مشروع تطوير شبكة مترو الأنفاق.

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم ٣١ مسجدًا جديدًا في مختلف محافظات الجمهورية، منها ١٥ مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد أو الإنشاء، و١٦ مسجدًا بنظام الصيانة والتطوير. جاءت هذه الافتتاحات في إطار التزام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا، وتوفير بيئة إيمانية متميزة للمصلين في جميع أنحاء البلاد.

يواصل مشروع المتحف المصري الكبير تحقيق إنجازاته الدولية، حيث حصل على جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوى العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك (FIDIC) 2024، وذلك خلال الحفل السنوي السادس لتوزيع جوائز مستخدمي عقود الفيديك (FIDIC) الدولية والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن.

نظم معهد تيودور بلهارس ورشة عمل علمية بعنوان: "المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام: Nano Radio-Pharmaceuticals Approach for Tumor Theranosis".

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الدولي الخامس له خلال هذا العام، لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، حول طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة.

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات ملكة الزخات الشهابية تزين سماء ليلتيي 13 و14 ديسمبر، ويفضلها الكثيرون من هواة الفلك ومحبو مراقبة السماء.

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة غدا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طالبت غرفة السلع والعاديات السياحية، المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة.

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة خمس ساعات، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الخامسة صباح غد السبت، ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال ربط خط مياه جديد، مما يتطلب إيقاف الخدمة مؤقتًا.

نظم قطاع التعليم والطلاب، إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة المبادرات المجتمعية خلال الفترة من ١١- ١٢ من ديسمبر الجاري وتقدم للمسابقة عدد ١٢ مبادرة وتم تأهيل ٣ مبادرات للمشاركة في مهرجان ابداع الثالث عشر التابع لوزارة الشباب والرياضة.

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