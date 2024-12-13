الجمعة 13 ديسمبر 2024
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ورشة حول المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام بـ"تيودور بلهارس"

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

نظم معهد تيودور بلهارس ورشة عمل علمية بعنوان: "المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام: Nano Radio-Pharmaceuticals Approach for Tumor Theranosis".

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام

أدار الجلسة الدكتور/ أحمد عبد العزيز حسين، الباحث بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وقدم  الدكتور/ تامر صقر، أستاذ الكيمياء الصيدلانية الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية المصرية، محاضرة تناولت أحدث التقنيات النانونية المستخدمة في علاج وتشخيص الأورام باستخدام المستحضرات الإشعاعية. كما استعرض د. صقر دور هذه التطبيقات في تعزيز دقة العلاج وتقليل آثاره الجانبية.

شهدت الورشة حضورًا مميزًا من باحثي معهد تيودور بلهارس من مختلف الأقسام، بالإضافة إلى مشاركين من عدد من الهيئات البحثية المصرية، مما أتاح فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الحضور.

وفي ختام الورشة، أكد  الدكتور/ محمد عباس شميس مجموعة من التوصيات، أبرزها:

تعزيز التعاون البحثي بين المعهد والهيئات البحثية المصرية لتطوير المستحضرات الصيدلانية النانونية.
دعم برامج تدريب الباحثين في مجالات النانو والتطبيقات الإشعاعية الطبية.
تكثيف الأبحاث المشتركة لتحسين تقنيات التشخيص والعلاج في مجال الأورام.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود معهد تيودور بلهارس لتعزيز دوره البحثي والتطبيقي في المجالات الطبية البحثية.

وفي سياق آخر، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية للبعثات، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية- مهمات علمية لأبحاث ما بعد الدكتوراة بدولة اليابان، ومدتها 5 أشهر.

 

التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنح دراسية بالنظام التنافسي في الذكاء الاصطناعي.. ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

 

ويأتي ذلك في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم برامج الشراكة الدولية في توفير فرص للباحثين المصريين، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالاتهم الأكاديمية وتحسين قدراتهم.

 

 

 وذلك للمشاركة في مشروعات بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، في التخصصات الآتية:

 

1- الإدارة اللامركزية للبيانات الشخصية (DMPD).
2- الذكاء الاصطناعي الشخصي.
3- الحوسبة عالية الأداء.
4- التعلم الآلي النظري.
5- الحوسبة المتنقلة والذكاء الاصطناعي.
6- الاتصالات اللاسلكية والذكاء الاصطناعي.
7- الرؤية الحاسوبية.
8- التقنية الكمية.

 

وأفاد الإعلان، أن التقديم يتم بتسليم المستندات المطلوبة ورقيًا بمقر الإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالي: 7 شارع إبراهيم أبو النجا، حي السفارات - مدينة نصر.

 

 

 

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