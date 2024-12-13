نفذ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس تجربة إخلاء ناجحة بالتنسيق مع وحدة الدفاع المدني بالكلية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.

جامعة عين شمس تجري تجربة طوارئ بكلية الآداب

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حنان كامل عميدة الكلية.

وبحضور حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عادل محمد عبد اللطيف مدير إدارة الدفاع المدني بعين شمس، هشام جمعة رئيس وحدة الدفاع المدني بالكلية.

استغرقت تجربة الإخلاء ست دقائق وشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، حيث تم تنفيذ الإخلاء بشكل منظم وسريع.

وتم وصول سيارة إسعاف بوضع الإستعداد التام، والتأكد من عدم وجود أي معوقات بالممرات الخاصة بالهروب وسلالم الطوارئ، تم إطلاق صفارات الإنذار استعداد لإخلاء مبنى ( أ)،( ب) كليا، ثم دخول مجموعة الإخلاء إلى مواقعها، وتوجيه الموجودين بالمبنى إلى سلالم الطوارئ والتنبيةعليهم بعدم التدافع، وإرشادهم إلى الأماكن الآمنة(نقاط التجمع) التي تم تحديدها مسبقا، والتأكد من خلو المبنى بالكامل.

وقد تضمنت التجربة محاكاة لحالة طوارئ، حيث تم إخلاء الأشخاص المتواجدين داخل المبنى بشكل فوري وآمن.

تهدف هذه التجربة إلى رفع مستوى الوعي الأمني بين الطلاب والعاملين، وضمان الاستجابة السريعة في حالة حدوث أي طارئ، مما يعزز من بيئة التعليم الآمن داخل الجامعة.

مشروع تطوير القاهرة التاريخية

من جانبها، أكدت أ.د حنان كامل عميد كلية الآداب، أهمية مثل هذه التجارب في تعزيز جاهزية المتواجدين بالمبانى ومواجهة أي حدث طارئ، مشيدة بتعاون جميع المشاركين في تنفيذ هذه التجربة الناجحة.

وفي سياق آخر، استضافت وحدة مشروعات البيئة وتنمية المجتمع بكلية الاثار جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصوت والضوء.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار.

كلية الآثار بجامعة عين شمس تستضيف مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية

فى كلمته أكد د. باسم محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحفاظ على المواقع الأثرية والمناطق التراثية يعد مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الجميع، مشيرًا إلى أن المحاضرة تأتي في إطار دعم كلية الآثار لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي، وتشجيع البحث العلمي والتطبيق العملي في هذا المجال الهام.

وخلال اللقاء قدم الدكتور محمد عبد العزيز محاضرة شاملة حول المواقع الأثرية والمناطق التراثية، تناول فيها كيفية التعامل مع هذه المواقع خلال عمليات الترميم وإعادة التأهيل، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والحفاظ عليها.

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