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أمطار وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 12- 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  قد  تكون كثيفة  غدا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار ضعيفة وشبورة كثيفة،حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت  14 - 12 -2024

ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  ،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدلا على شمال الصعيد، دافئا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،  وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  معتدل إلى مضطرب  ويصل ارتفاع الامواج من 2: 3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11


الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

 

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الحوية  أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.


وأضاف غانم لفيتو، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتجية تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلا. 

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