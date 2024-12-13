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أخبار مصر

محافظة الجيزة تعلن وصول ماكينة حفر أنفاق الخط الرابع للمترو إلى محطة العريش

ماكينة حفر الخط الرابع
ماكينة حفر الخط الرابع

 أعلنت محافظة الجيزة وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة مترو "العريش"، قادمة من محطة "المريوطية" ضمن أعمال إنشاء الخط الرابع للمترو وهو ما يعد إنجازا جديدا في مشروع تطوير شبكة مترو الأنفاق.

وأكدت محافظة الجيزة أن ذلك يمثل خطوة مهمة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى ربط مناطق مختلفة في محافظة الجيزة والقاهرة الكبرى بشبكة مترو حديثة وكفاءة، وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري.

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق تقريرا عن الخط الرابع للمترو، وقالت الهيئة إن الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

الخط الرابع لمترو الأنفاق حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة 

وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليًا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

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