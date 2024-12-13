الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجوزاء، ملكة الزخات الشهابية تزين سماء الليلة

الزخات الشهابية
الزخات الشهابية
ads

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب  الجوزاء Geminids أو التوأميات ملكة الزخات الشهابية تزين سماء ليلتيي  13 و14 ديسمبر، ويفضلها الكثيرون من هواة الفلك ومحبو مراقبة السماء


شهب التوأميات أفضل الزخات الشهابية

 

و تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها،وتنتج زخة التوأميات من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982..


و تهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر 14 ديسمبر.


و تكون أفضل مشاهدة للشهب من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

وجدير بالذكر أن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولا يوجد اي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض..


كما أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) تزين سماء 21و22ديسمبر وهى من الزخات الشهابية الخفيفة.

 

سبب تسمية شهب الدببيات بهذا الاسم


و يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب  Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790.

و تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها  والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها فى ليلة 21 وفجر 22 ديسمبر


وقال تادرس إن  الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير او تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء  ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علم الفلك الدكتور أشرف تادرس الغلاف الجوي القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث المعهد القومى للبحوث الفلكية شهب التواميات شهب الدببيات ملكة الزخات الشهابية

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات التصالح على مخالفات البناء مع محافظي قنا والغربية

طقس الأسبوع المقبل، فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.. عودة الشبورة الصباحية على الطرق السريعة وتحذير من الرياح.. وسانت كاترين الأكثر برودة

تفاصيل زلزال قبرص وتأثيره على القاهرة

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل وتحذر من أمطار وشبورة ورياح

التنمية المحلية: تنفيذ 219 ألف مشروع صغير بالمحافظات بتكلفة 29,8 مليار جنيه

ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر

انخفاض الحرارة حتى 5 درجات، وتحذير من سرعة الرياح الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر

بعد الصومال وإثيوبيا، أردوغان يطرح على البرهان عرضا تركيًّا يخص السودان

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

حالته مستقرة وياريت ندعيله، نجل نبيل الحلفاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية

3 قرارات من النيابة بشأن وفاة الطالبة ضحية التنمر بالقليوبية، والتعليم ترد

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

تحفظ وحيد لإدارة الزمالك على التعاقد مع المدرب السويسري جروس

حمدي فتحي يغادر ملعب مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة قوية في الرأس (صور)

منوعات

المزيد

للمرة الثانية، مذكرات الأمير هاري تحصد لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية