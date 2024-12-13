الجمعة 13 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الجيزة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها لمدة 5 ساعات

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة خمس ساعات، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الخامسة صباح غد السبت، ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال ربط خط مياه جديد، مما يتطلب إيقاف الخدمة مؤقتًا.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، وكرداسة.

ودعت المحافظة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع.

وكانت محافظة الجيزة  قد أعلنت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم، لتعارض الخط مع أعمال المحور والذي قد تم الانتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

أرقام الطوارئ والشكاوى

الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي: 125
واتساب: 01016050453
الخط الساخن للمحافظة: 114
يمكن للمواطنين التواصل على هذه الأرقام لتقديم البلاغات والشكاوى والاستفسارات.

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