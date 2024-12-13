أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية – الغربية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الأقصر - أسوان)، اليوم الجمعة الموافق ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (حسن العشرة وعوامل بقائها)، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن. يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

وفيها أكدن أن العشرة الزوجية هي ما ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، فهذه هي القاعدة الشرعية في العشرة، وهذا هو المفهوم الصحيح لمعنى العشرة، وهي المعاشرة بالمعروف، والنظر إلى المحاسن، والتغاضي عن المساوئ في كثير من الأحيان، فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وأضفن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم لنا منهجًا قويمًا في كل شيء، ومن ذلك العشرة الزوجية، فهي علاقة قائمة على المحبة والصدق والأمانة، إذ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يُؤْذِي جارَهُ، واسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا؛ فإنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا".

وأكدن أنه يجب على الزوجين أن يكونا أكثر حكمة، وأن يجعلا من مصلحة الأسرة وسلامتها هدفًا أسمى لهما، حتى ينعما بالراحة والطمأنينة التي تضمن لهما بقاء أسرتهما آمنة مطمئنة؛ إذ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "خيرُكُم خيرُكُم لأَهْلِهِ، وأَنا خيرُكُم لأَهْلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.