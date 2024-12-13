إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، شمال قرية مبارك بمركز سمالوط، في محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وبالفحص تبين إصابة كل من: حسام عبد الله 31 سنة، عامل، وأحمد كامل 31 سنة، سائق، ومحمود حسني شعيب، 50 سنة، تاجر، مقيمين بمركز دير مواس بالمنيا.

وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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