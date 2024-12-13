شاهد، توافد الجمهور على معرض "تراثنا "للحرف اليدوية لليوم الثاني على التوالي

شهد معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، إقبالا من الجمهور، اليوم الجمعة، وهو اليوم الثانى على التوالي لفعاليات الدورة السادسة لـ معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس الخميس.

ويحرص الجمهور على مشاهدة الأعمال والمنتجات اليدوية، لرغبتهم في اقتناء الأعمال التي تعبر عن التراث المصري الأصيل، وابدى الزائرين إعجابهم الشديد بالاعمال اليدوية.

الاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية

تسعى الدولة الى الاهتمام بـ الحرف اليدوية والتراثية، ويواصل جهاز تنمية المشروعات جهوده لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، وذلك من خلال العمل وفقا لاستراتيجية وطنية شاملة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق الكامل مع عدد كبير من الوزارات والهيئات

افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالامس، فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشارك فيه ما يزيد على 1000 عارض من مختلف محافظات الجمهورية

المنتجات التراثية واليدوية والفنية

ويضم المعرض عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاعا تراثيا؛ منها منتجات السجاد اليدوي والكليم اليدوي والرسم على الحرير والمنسوجات والتللي والمفروشات والإكسسوار الحريمى والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات حجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء والخوص.

مدبولي: "تراثنا" ملتقى مهم لعرض وتسويق المنتجات المميزة للحرف اليدوية

وأكد رئيس الوزراء أن معرض تراثنا يُمثل مُلتقىً مُهمًا لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات بما يُعزز من فرص تطورها لكونها تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر يلبي أذواق قاعدة كبيرة من الشغوفين بهذا الفن داخل مصر وخارجها، كما تُسهم في تحسين معيشة العديد من الأسر المُنتجة.

ويشارك به هذا العام أكثر من 1000 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية تغطى 32 قطاعا ًحرفيًا، حيث يحظى هذا المعرض باهتمام بالغ وإقبال مُنقطع النظير؛ ومشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

مشاركة 25 وزارة وهيئة وجهة

وتشهد النسخة السادسة من معرض تراثنا تمثيل لأكبر عدد من الجهات الشريكة في المعرض من خلال 25 وزارة وهيئة وجهة ومبادرة وبرنامج مهتم بقطاع الحرف اليدوية في مصر، وذلك إيمانًا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجدوى إتاحة الخدمات بالتنسيق مع الشركاء، والعمل على الوصول بتلك الخدمات إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات الحرفية بأيسر الطرق الممكنة.

مشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية

كما يشارك في المعرض عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية ومنها غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات والغرفة التجارية للأثاث بدمياط وذلك لدعم وتنمية صغار مصنعي الأثاث بدمياط، وكذلك مشاركة متميزة من الجامعات المصرية المختلفة وذلك لتشجيع طلبة الجامعات على الإبداع الفني في مختلف المجالات، وجناح لعرض منتجات ضيوف مصر من اللاجئين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما تشارك بالمعرض الجامعة التكنولوجية بطيبة الأقصر واتحاد المستثمرات العرب وسيدات حلايب وشلاتين ومشروع الفسطاط والفواخير ومؤسسة حياة كريمة ومشروع دعم رائدات الأعمال ومؤسسة مودة (تطوير منطقة السيدة عائشة) والمجلس القومي للمرأة وجناح الأطفال المبدعين والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومدرسة إيجيبت جولد والشركة القابضة للغزل والنسيج وحاضنة الأثاث بجامعة حلوان.

الدخول مجانى لمعرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانًا

معرض تراثنا يضم الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على أن يكون معرض تراثنا ملتقى يضم كافة الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية المصرية بالإضافة إلى تواجد مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية والتي تتعاون فيما بينها لتدعم الآلاف من الحرفيين والفنانين من كافة المحافظات.

أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية



وأوضح رحمي أن تمثيل الوزارات والجهات الشريكة والجامعات في أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية يعمل على تعزيز تضافر الجهود المعنية بإتاحة الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل بالشراكة على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الأسواق المحلية ومساعدتهم على النفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن أن التنسيق مع الشركاء يساهم في التوسع في جهود التوعية بالخدمات الفنية التي تتيحها الدولة لأصحاب المشروعات وذلك تشجيعا للشباب على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.



وأشار رحمي إلى مشاركة عدد من الوزارات ومنها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة (كرييتف ايجيبت) ووزارة الري والموارد المائية (مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل) بالإضافة إلى عدد من الجهات الدولية ومنها الوكالة الإسبانية للتنمية من خلال مشروعها والذي يستهدف دعم التجمعات الإنتاجية النسائية بالمحافظات الحدودية والصعيد، وكذلك مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة (رابحة) التابع لمنظمة اليونيدو.

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