الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل حول آليات احتساب وخفض البصمة الكربونية

ورشة عمل حول آليات
ورشة عمل حول آليات احتساب وخفض البصمة الكربونية

نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورشة عمل حول احتساب وتخفيض البصمة الكربونية لقطاع الصناعات الغذائية.

 

 

 

ويأتى ذلك بحضور أكثر من 20 عميل للمركز في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.


وتم خلال ورشة العمل عرض الخدمات الفنية التي يقدمها مركز تحديث الصناعة لعملائه تحت مظلة وزارة الصناعة والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 وتعرف «البصمة الكربونية» هي التأثير البيئي للأنشطة البشرية، مثل استهلاك الطاقة والانبعاثات، ما يسهم في تغير المناخ والتدهور البيئ

 

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

 

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

 

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مركز تحديث الصناعة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحديث الصناعة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة

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