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دين ودنيا

هل يحق لزوجة المدمن طلب الطلاق؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، فيتو

 أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها المدمن؟.

 

هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها المدمن

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "الزوجة يجب أن تبقى مع زوجها المدمن حتى تتأكد من أن ذلك لن يسبب ضررًا أكبر للأسرة".

وقال: "الزوجة لها دور كبير في دعم زوجها خلال فترة معاناته، يجب أن تدعمه وتشجعه على التعافي، فوجودها بجانبه يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في خروجه من هذه الأزمة".

وأضاف: "في حالة تأكد الزوجة من أن الزوج في حالة لا تسمح له بالتعافي، فيجب عليها اتخاذ قرار حكيم لحماية نفسها وأولادها".

 أهمية دور الأسرة والأصدقاء في دعم المدمن

وأشار إلى أهمية دور الأسرة والأصدقاء في دعم المدمن، قائلًا: "علينا أن نتكاتف جميعًا لنساعد المدمن على تجاوز هذه المرحلة، وعدم تركه يواجه مصيره وحده".

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