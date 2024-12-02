الطلاق الكنسي يؤجل إقرار تعريف "المنفصلة المسيحية" بقانون الضمان الاجتماعي

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

الطلاق الكنسي يثير الخلاف في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

مطالب بحذف لفظ طلاق كنسي من قانون الضمان الاجتماعي

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".

كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي

وأشارت النائبة، إلى أن كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.

لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية

وأكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، مشيرا إلى أننا لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.

وبسبب حالة الخلاف، وبعد مطالبة وكيل اللجنة التشريعية، لحين حضور المستشار منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، وأحد مستشاري الكنيسة، لتوضيح الأمر، قرر رئيس النواب، تأجيل الموافقة على التعريف.

تعريف اليتيم في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتيم" الواردة في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.

وبرر النائب محمد زين الدين، تعديل تعريف اليتيم، أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث أن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.

وتضمنت التعريفات التي وافق عليها مجلس النواب، في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي ما يلي:

17- الأرملة أو المطلقة: كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج.

18- مهجورة العائل: كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.

19- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى:كل من سُجن أو حُبس عائلها تنفيذًا لحكم نهائى مقيد للحرية أو حُبس احتياطيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

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