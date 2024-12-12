الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات في القرى التابعة

ابوالفتوح يتابع
ابوالفتوح يتابع الوحدات المحليةبمركزالزقازيق محافظ الشرقية

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، نشاط بعض الوحدات المحلية التابعة للمركز، حيث فى الوحدة المحلية ببهنباى تمت متابعة أعمال النظافة اليومية للقرية بمداخل القرية وتوابعها وتكثيف الجهود المبذولة لجمع النقاط وذلك بكسح الطريق من الأتربة بطريق بهنباى المجفف وطريق القنطرة بنايوس.

رئيس ديرب نجم بالشرقية يتابع أعمال النظافة بطريق الزقازيق والوحدات المحلية والمخابز

رفع القمامة من طريق ديرب نجم الزقازيق 

ورفع القمامة من الشوارع وكذلك طريق المعاهدة ديرب نجم الزقازيق وطريق الطيبة بهنباى وكذلك طريق بنايوس الزقازيق بهنباى وحى القنطرة والطريق المؤدي  لحى الأزهر وحى ابو جماعة  وذلك برفع مخلفات القمامه من جانبى الشوارع الرئيسية للقرية وتسوية الشوارع عليهم.

الاهتمام بطريق هرية القديم والجديد بتوجيهات المحافظ

وفى الوحدة المحلية ببنى عامر تم تكثيف حملات النظافة على طريق هريه الجديد والقديم ومداخل القرى ورفع نقاط التجمع بطريق هرية الجديد والقديم  وذلك بتوجيهات المهندس  حازم الأشمونى محافظ الشرقية ةالتى تقضى بضرورة أن يقوم كل رئيس مركز بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة تجمعات القمامة من ميدان الزراعة

وبمتابعته للوحدة  المحلية بقرية الشوبك تم أيضا  اليوم استئناف عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبو حماد ورفع السافوحة وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان الزراعة وقرية الشوبك وعزبة محمد فريد والمخزنجى وعزبة المستشفى وما زال العمل مستمر مروراَ بقرية الطاهرة وميدان ابو الأخضر لرفع كافة تراكمات القمامة 

رفع السفوحة وتكثيف الجهود بوحدة العصلوجى 

وكذلك وبالوحدة المحلية بالعصلوجى تم تكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة العامة وذلك برفع السفوحه من على طريق الزقازيق بلبيس والعكس ورفع نقاط تجميع القمامة من كافة النقاط من أسفل الكوبرى العلوى والمستودع والسكة الحديد ومن داخل القرية وخلف الصحة والمدارس والمصالح الحكومية

استئناف عمليات رفع القمامة بطريق ميت غمر

  وبالوحدة المحلية بشيبة النكارية  استانفت الوحدة عمليات رفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشية وميدان لفظ الجلالة وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحدة المحلية بشيبة النكارية 

مستوى النظافة ببيشة قايد

 وبالوحدة المحلية ببيشة قايد تمت متابعة اعمال النظافة للارتقاء بمستوي النظافة داخل قري الوحدة وتم رفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بمداخل القري وامام مجمع المدارس والمساكن والموقف ومدخل القريه وأمام عزبة أل عطا والشهيدي وعزبة عمران والشبكات وعزبة الورشة وكفرالحصر.

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النظافة بمنطقة أبوحاكم بوحدة الزنكلون

واختتم المتابعة اليوم بالوحده المحليه بالزنكلون والتى ثم فيها رفع التراكمات الموجودة بالطريق العام بناحية الزنكلون وابوحاكم والبترول والمطحن ورجب ايوب والمحول ورفع السافوحة الموجودة بالطريق العام.

 

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