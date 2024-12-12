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رياضة

دوري المحترفين، وادي دجلة يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة بالشوط الأول

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وبلدية المحلة بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

نتائج 9 لقاءات من مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد المقاولون العرب 1-1     

بروكسي ضد الترسانة 0-0  

المنصورة ضد منتخب السويس 2-1   

أسوان ضد ديروط 1-0  

لافيينا ضد  وى  1-2

طنطا ضد بترول أسيوط 0-2  

السكة الحديد ضد الداخلية 0-1 

 كهرباء الإسماعيلية ضد القناة 3-2   

أبو قير للأسمدة ضد سبورتنج 0-0  

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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