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خارج الحدود

نتنياهو يجتمع مع سوليفان لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو وسوليفان،
نتنياهو وسوليفان، فيتو

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بعد أنباء عن تقدم بالمباحثات.

وذكر موقع أكسيوس أمس الأربعاء، في تقرير، أن جيك سوليفان سيتوجه إلى إسرائيل ومصر وقطر الأسبوع الجاري في محاولة للتوصل لاتفاق لتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة.

رحلة جيك سوليفان إلى الشرق الأوسط 

وقال البيت الأبيض: إن جيك سوليفان سيسافر إلى الشرق الأوسط  وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس.

 

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وقال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لموقع "أكسيوس": إن سوليفان سيلتقي بالقادة الإسرائيليين لمناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وآخر التطورات في سوريا، وكذلك لبنان وإيران.

 

محاولة أمريكية لإتمام صفقة الأسرى 

ويخطط سوليفان بعد ذلك للسفر إلى القاهرة والدوحة للقاء الزعماء المصريين والقطريين ومناقشة جهود الوساطة التي يبذلونها.

وقال مصدران مطلعان على رحلة ساليفان، إنه يخطط للضغط على الأطراف  للقيام بما يلزم لإبرام الصفقة في غضون أيام والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

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نتنياهو جيك سوليفان صفقة التبادل غزة إسرائيل

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