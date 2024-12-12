روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

اتفق معهد "كورشاتوف" وشركتا "روستيلكوم" و"إينوبراكتيكا" على تطوير نظام خاص بجمع بيانات الماشية من أجل الانتقاء الجيني لإنتاجية الألبان.

وتم هذا الاتفاق على هامش المؤتمر الـ11 "الممارسة المبتكرة: العلوم والأعمال"، وسيجري التوقيع على الاتفاقية التفصيلية بهذا الشأن مطلع عام 2025، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لشركة "إينوبراكتيكا".

تطوير نظام لجمع البيانات الوراثية للماشية

وقالت ناتاليا بوبوفا النائب الأول لمدير عام شركة إينوبراكتيكا: “إن روسيا تستورد أكثر من 80٪ من مواد الألبان الوراثية، مع ذلك فإن وصول روسيا إلى قواعد البيانات الحيوية الخاصة بتقييم الحيوانات في بلدان أخرى لا يزال مغلقا”.

وعلى خلفية الأوضاع الخارجية المعقدة فإن فرض حظر على استيراد المواد الوراثية سيؤدي إلى الركود في مجال التقدم العلمي الجيني، لذلك فإن أكبر المؤسسات العلمية التكنولوجية الوراثية الثلاثة في روسيا، وهي معهد "كورتشاتوف" وشركتا إينوبراكتيكا وروستيلكوم، تجمع بين كفاءاتها وبنيتها التحتية من أجل التعامل بشكل منهجي مع جمع البيانات الرقمية عن الماشية، وكذلك الجمع بين ما تم حفظه بهذا الشأن في تلك المؤسسات العلمية.

حظر على استيراد المواد الوراثية

وأعادت الباحثة إلى الأذهان أن الجينوم هو أداة فعالة لتحسين مجموعة الجينات للحيوانات والتي تقوم على استخدام المعلومات حول علامات الحمض النووي المرتبطة بالخصائص الاقتصادية. وكانت روسيا تجمع هذه المعلومات في فترات سابقة بشكل غير منتظم. وغالبا ما قدم المنتجون معلومات غير دقيقة وغير كاملة لإطالة العمر الوراثي والحصول على أرباح إضافية.

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