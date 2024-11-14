تستهدف 177.6 ألف رأس، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية في الفيوم السبت

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن يوم السبت المقبل تبدأ أعمال الحملة القومية الثالثة خلال العام 2024، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية من التعرض للإصابة بتلك الأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على تجنب آثارها المدمرة على صحة المواطنين، وحياتهم اليومية، واقتصادهم.

عدد الرؤس المستهدفة من الحملة القومية لتحصين الماسية

وقال الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن الحملة القومية الثالثة لعام 2024، تستهدف تحصين 121323 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، و56275 رأس من الأغنام والماعز، بإجمالي عدد177597 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع.

لجان التحصين والإشراف على أعمال الحملة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أن عدد الوحدات البيطرية المشاركة في حملة التحصين بلغت 94 وحدة، وعدد لجان حملات تحصين الماشية 94 لجنة يومية، و10 لجان إشرافية، تعمل على متابعة التحصين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم.

أنشطة لجان التوعية

وأشار إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، وكذا توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة داخل المنازل ومنع تكدس القمامة، وذلك للحد من إنتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.

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