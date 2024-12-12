الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

طلق زوجته بسببه، جيري تيرنر العازب الذهبي يعلن إصابته بسرطان غير قابل للشفاء

نجم تلفزيون الواقع
نجم تلفزيون الواقع جيري تيرنر وزوجته تيرنر ونيست، فيتو

أعلن نجم تلفزيون الواقع جيري تيرنر، المعروف بلقب "العازب الذهبي"، إصابته بسرطان غير قابل للشفاء، في مقابلة مع مجلة People.

وأكد تيرنر، 73 عامًا، أن التشخيص شكل صدمة كبيرة قادته إلى إعادة ترتيب أولوياته.  

وأوضح جيري تيرنر أن إصابته بدأت بإصابة في الكتف قبل ثلاث سنوات، ما قاده إلى إجراء فحوص طبية كشفت إصابته بسرطان نادر يُعرف باسم "داء والدنستروم الكبروجلوبوليني"، وهو نوع بطيء النمو من سرطان الدم يؤثر في نخاع العظم، مسببًا ضعفًا في إنتاج خلايا الدم.

نجم تلفزيون الواقع جيري تيرنر
نجم تلفزيون الواقع جيري تيرنر

وأشار تيرنر إلى أن حالته الصحية كانت سببًا رئيسًا في قراره الانفصال عن زوجته تيريزا نيست، التي ارتبط بها بعد مشاركتهما في برنامج The Golden Bachelor.

وقال: "مع هذه الأخبار الصادمة، أدركت أن قضاء الوقت مع عائلتي أصبح أولوية قصوى".  

وفي تعليق على انفصالهما بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج، أكد تيرنر ونيست أن القرار جاء بناءً على توافق بينهما حول ترتيب الأولويات في ظل الظروف الصعبة.  

واختتم تيرنر حديثه بالتأكيد على أهمية مواجهة التحديات وتحديد الأولويات، قائلًا: "عندما تواجه مثل هذه الأخبار، تدرك ما هو الأكثر أهمية في حياتك".  

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