أخبار الفن اليوم، أول تعليق لـ شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين، نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء 11 دسمبر بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

علقت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على حبس المخرج عمر زهران عامين، في قضية سرقة المجوهرات.



وكتبت “شاليمار”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: “شكر خاص للقضاء المصري، بعد إعلان حكم حبس المخرج عمر زهران، عامين”، وقالت: “بفضل الله وبحمده فقد ظهر الحق وأنصفني القضاء المصري العادل بعد محاكمة ناجزة وأصدر حكمه على من خان الأمانة وأهان معنى الأخوة والصداقة وبصق على عشرة السنين وفضل عليهم ثراء حراما”.

وواصلت “شاليمار”: "اعتقد ومن معه أن كلاما مرسلا خاليا من أي منطق وإلقاء الاتهامات يمينا ويسارا وبحملة شعواء تستهدف تشويهي والنيل مني أنا وزوجي وإضفاء صفات القداسة والعصمة عليه، اعتقدوا أن ذلك كله يساعده في الإفلات بفعلته الدنيئة وتوهموا أنهم قد يؤثرون على سير العدالة أو على الأقل يكسبون قطاعات من الرأي العام ويغيرون نظرتهم لحرامي بحكم محكمة".

تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية طارئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة، ولم تكشف أسرته عن تفاصيل الأزمة الصحية حتى الآن.



وخرج نجل الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى لمناشدة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

في هذا السياق، حرص الإعلامي أحمد شوبير على مطالبة جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة، الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب الحجز لإقامة حفلات التوقيع، للمؤلفين، ودور النشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر إقامتها من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعايئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويفتح باب الحجز بداية من يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 20 يناير المقبل، بمركز المعلومات، بمقر هيئة الكتاب- الكائن في كورنيش النيل، رملة بولاق، محافظة القاهرة‬.

وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.



يشارك الفنان محمد هنيدي فى الموسم الرمضاني المقبل المقرر انطلاقه فى مارس 2025 بمسلسل كوميدي جديد بعنوان “شهادة معاملة أطفال”، سيتم طرح حلقاته بالشهر الكريم عبر شاشات المتحدة.



مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة سماء إبراهيم.

كشفت الفنانة تارا عماد عن قرب انتهاء تصوير مشاهدها فى فيلم “لأول مرة” والتى تشارك فيه بجانب كل من عمر الشناوي ونبيل عيسي ورانيا منصور.



ومن المقرر أن تنتهى تارا عماد من تصوير أحداث الفيلم خلال أيام قليلة من الآن استعداد لعرضه مع بداية عام 2025.

فيلم لأول مرة من المفترض أن يشارك فى أكثر من مهرجان وهو بطولة جماعية لعدد كبير من نجوم الفن ومنهم تارا عماد وعمر الشناوي ونبيل عيسي ورانيا منصور وعايدة رياض وفيدرا ومن تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.

تعاقد الفنان طارق صبري على المشاركة في مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب.

ويجسد صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض علي محمد رجب.

وكان قد كشف الفنان محمد رجب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بدء تصوير مسلسله الذي يحمل اسم الحلانجي، ليخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السفير الفرنسي إيرك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

شهد اللقاء مناقشات مثمرة تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تُعد محورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية. وأكد الجانبان أهمية دعم المبادرات المشتركة التي تعزز الحوار الثقافي وتبرز الإبداع الفني للبلدين على الساحة الدولية.

تحدث الإعلامي أسامة منير عن بداية دخوله المجال الإعلامي منذ سنوات طويلة قائلا: «قررت اسيب شغلي الأساسي، واهتممت بموهبتي في الغناء والتلحين، حيث أنني تركت كل شئ مضمون واتجهت إلى الغناء، كنت أغني أغنيات عبد الحليم حافظ وأنا لم أفهم معناها، وكنت أفضل الغناء باللغة الإنجليزية، ورغم اعتراض الأهل أكملت في طريقي حتي حضر والدي حفلة لي وقالي لي ربنا يوفقك هو طريق صعب ولكن طالما تحبه لابد أن تكمله».



وتابع تصريحاته خلال لقائه ببرنامج حواديت الناس المذاع عبر شاشة النهار: عن علاقته بالوالد قبل وفاته قال، «بابا كان رمز للذاذة والرواقة، بالنسبة لي ولأصحابي أيضا، وعندما أنجبت ابني الأول أخذته إلى المقابر حتي أقول لوالدي أنني حققت حلمه، وتكرر الأمر مرة ثانية عندما لمع اسمي وأصبحت مشهورا ذهبت إليه بالمقابر وقلت له أصبحت مشهورا ولست فاشلًا كما قلت»

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لفيتو إنه علم بمرض الفنان نبيل الحلفاوي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط.



وأشار نقيب المهن التمثيلية إلي أنه يحاول التواصل مع أسرته لكن هواتفهم غير متاحه دومًا، مشيرًا إلي أنه عندما يصل لمعلومات عن حالته سيطمئن الجمهور.

وكان قد تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية اضطرت أسرته لنقله لأحد المستشفيات الخاصة.

في هذا السياق، حرص الإعلامي أحمد شوبير على مطالبه جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الإجتماعي.

فاز مشروع الفيلم السعودي "لو خيروني" للمخرجة والكاتبة لنا قمصاني، بمشاركة الكاتبة هديل محرم، بجائزة قنوات ART وقدرها ٥٠ ألف دولار، والتي تقدمها لإحدى مشاريع الأفلام السعودية تحت التطوير أو الإنتاج.





في حين ذهبت الجائزة الأخرى وقيمتها أيضا ٥٠ ألف دولار إلى مشروع الفيلم المغربي "كي طيح البقرة" للمخرجة والكاتبة المغربية الشهيرة أسماء المدير، صاحبة الفيلم الوثائقي الأشهر "كذب أبيض" الذي أحدث ضجة كبيرة خلال العام الماضي بمهرجان كان، وحصد جائزة الإخراج بقسم "نظرة ما" وجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، بالإضافة إلى ترشحه للقائمة القصيرة في جوائز الأوسكار العالمية.

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