الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"لو خيروني" و"كي طيح البقرة" يحصدان جوائز ART لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الاحمر
مهرجان البحر الاحمر

فاز مشروع الفيلم السعودي "لو خيروني" للمخرجة والكاتبة لنا قمصاني، بمشاركة الكاتبة هديل محرم، بجائزة  قنوات ART وقدرها ٥٠ ألف دولار، والتي تقدمها لإحدى مشاريع الأفلام السعودية تحت التطوير أو الإنتاج.

جوائز art 


في حين ذهبت الجائزة الأخرى وقيمتها أيضا ٥٠ ألف دولار إلى مشروع الفيلم المغربي "كي طيح البقرة" للمخرجة والكاتبة المغربية الشهيرة أسماء المدير، صاحبة الفيلم الوثائقي الأشهر "كذب أبيض" الذي أحدث ضجة كبيرة خلال العام الماضي بمهرجان كان، وحصد جائزة الإخراج بقسم "نظرة ما" وجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، بالإضافة إلى ترشحه للقائمة القصيرة في جوائز الأوسكار العالمية.

 

مهرجان البحر الاحمر السينمائي


وتدور أحداث فيلمها الفائز بجائزة قنوات ART في إطار كوميدي ساخر حول الشاب "مدني" الذي يحصل على وظيفته الأولى بعد سنوات من البطالة، كسائق شاحنة لنقل الأغنام والأبقار، وخلال مهمته الأولى لنقل شحنة أبقار برازيلية من ميناء طنجة إلى المسلخ في مدينة الرباط، وبمجرد وصوله إلى باب المسلخ، تهرب بقرتان نحو المدينة، مما يؤخر موكبا رسميا هاما تصادف مروره، وتؤدي الحادثة إلى فوضى دبلوماسية واحتجاجات عامة بالمدينة.
الجوائزسلمها  كل من أفنان السراج، المدير التجاري بشبكة راديو وتلفزيون العرب وخالد حسنين مدير التوزيع والمبيعات بالشبكة.

 

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افتتاح مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر ‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬السينمائى‭ ‬ا

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