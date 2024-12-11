الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أشرف زكي: أحاول التواصل مع أسرة نبيل الحلفاوي للاطمئنان على حالته الصحية

الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لفيتو إنه علم بمرض الفنان نبيل الحلفاوي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلي أنه يحاول التواصل مع أسرته لكن هواتفهم غير متاحه دومًا، مشيرًا إلي أنه عندما يصل لمعلومات عن حالته سيطمئن الجمهور.

وكان قد تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية اضطرت أسرته لنقله لأحد المستشفيات الخاصة.

في هذا السياق، حرص الإعلامي أحمد شوبير على مطالبه جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الإجتماعي.

 

وكان قد كشف الفنان نبيل الحلفاوي في تصريحات سابقة عن علاقته بالفنان عادل إمام، وسر عدم اشتراكهما حتى الآن في عمل فني معًا، مشيرًا إلى وجود ظروف حالت بين اشتراكهما معًا في عمل فني.

علاقة نبيل الحلفاوي وعادل إمام


كما كشف الفنان نبيل الحلفاوي أيضًا عن علاقته بالفنانين الراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، مشيرًا إلى "أن المسرح القومي بالنسبة له مثل النادي الأهلي، وأن عادل إمام وفؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم أضافوا له المتعة والبهجة".
وقال نبيل الحلفاوي عن عدم مشاركته للفنان عادل إمام في عمل فني: "كان لما نتقابل يقوللي مش هنشتغل مع بعض بقى؟ كان فيه محبة متبادلة. كنت على وشك العمل معه مرتين. لكن مرة اعتذرت. ومرة الظروف مسمحتش".

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