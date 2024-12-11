الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة، الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب الحجز لإقامة حفلات التوقيع، للمؤلفين، ودور النشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر إقامتها من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعايئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويفتح باب الحجز بداية من يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 20 يناير المقبل، بمركز المعلومات، بمقر هيئة الكتاب- الكائن في كورنيش النيل، رملة بولاق، محافظة القاهرة‬.

وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.


وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد بهي الدين القاهرة الدولي للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفلات التوقيع عرض القاهرة الدولي للكتاب

مواد متعلقة

هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الـ 47

حاكم الشارقة يتفقد "جناح هيئة الكتاب" في "معرض الشارقة الدولي للكتاب"

الأكثر قراءة

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

رسميا، فيفا يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية