الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي

هنيدي.فيتو
هنيدي.فيتو

يشارك الفنان محمد هنيدي فى الموسم الرمضاني المقبل المقرر انطلاقه فى مارس 2025 بمسلسل كوميدي جديد بعنوان  “شهادة معاملة أطفال”، سيتم طرح حلقاته بالشهر الكريم  عبر شاشات المتحدة.

 

مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان  محمود حافظ والفنانة سماء إبراهيم.


وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

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