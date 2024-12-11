وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السفير الفرنسي إيرك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

شهد اللقاء مناقشات مثمرة تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تُعد محورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية. وأكد الجانبان أهمية دعم المبادرات المشتركة التي تعزز الحوار الثقافي وتبرز الإبداع الفني للبلدين على الساحة الدولية.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الثقافية التي تجمع بين مصر وفرنسا، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون من خلال تبادل الخبرات وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الثقافي المستدام.

من جانبه، أعرب السفير إيرك شوفالييه عن تقديره للشراكة الثقافية المتميزة مع مصر، مؤكدًا أن فرنسا تعتبر مصر شريكًا أساسيًا في المجال الثقافي. وأضاف أن فرنسا تتطلع إلى تعزيز التعاون من خلال تطوير مبادرات مشتركة تُسهم في تبادل الأفكار والخبرات بين البلدين في مختلف مجالات الإبداع.

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