الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تُفشل هجومًا أوكرانيًا بـ6 صواريخ أتاكمز أمريكية

صواريخ أتاكمز،فيتو
صواريخ أتاكمز،فيتو

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية هاجمت مطارًا عسكريًا في تاجانروك بمنطقة روستوف، بستة صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز"  ATACMS، مشيرة إلى أنه جرى إسقاطها جميعها أو حرف مسارها، بواسطة الحرب الإلكترونية.

 

روسيا تُفشل هجومًا أوكرانيًا بـ6 صواريخ أتاكمز أمريكية

وأضافت، في بيان أوردته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "في صباح يوم 11 ديسمبر، شن نظام كييف هجومًا صاروخيًا بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاجانروك العسكري في منطقة روستوف".

وخلال التحقيق، ثبت بشكل موثوق أنها ستة صواريخ باليستية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" ATACMS".

وأشارت الوزارة إلى وقوع إصابات بسقوط الشظايا، مؤكدة أن الهجوم لن يمر دون رد وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي 21 نوفمبر، هاجمت القوات الروسية مجمعًا صناعيًا كبيرًا ينتج الصواريخ في دنيبروبيتروفسك.

بوتين يختبر الجيش

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقتها، "اختبر الجيش في ظروف قتالية أحد أحدث الأنظمة الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك" بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأضاف: "كان هذا الإطلاق ردًا على الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك بصواريخ ATACMS  "أتاكمز" الأمريكية  وصواريخ ستورم شادو".

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