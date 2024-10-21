محافظ الشرقية يلتقى 13 شخصا من ذوى الهمم لحل مشكلاتهم

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ 13 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

دور الدولة ومسئوليتها الوطنية

ولفت إلى أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجًا من المواطنين وذلك في إطار مسئوليتها الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن إعطاء أولوية لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

المحافظ يرحب بأصحاب المشكلات لعرضها

فى بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بالحضور من المواطنين وأعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكدًا على تلبية كافة الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح دائما أمام أبناء وأهالي محافظة الشرقية.

الحضور مع المحافظ بلقاء ذوى الهمم

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة وجميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء الأجهزة والمصالح بالشرقية

صرف مساعدات مالية عاجلة ل8 أسر

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد 8 أسر من الأسر الأكثر احتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم

استخراج المعاشات لحين اكمال الاجراءات

وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة،فضلًا عن توفير طرف صناعي للمواطن (أ. م. ع ) من مركز الإبراهيمية لكونه يعانى من بتر بالقدم اليسرى.

مدير عام البحوث بمديرية القوى العاملة

كما كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (11) مواطن من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم

إعفاء أبناء الارملة والأولى بالرعاية من المصروفات

كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء أولاد " المواطنة ص.م.أ أرملة من قرية النخاس بمركز الزقازيق "من الأسر الأولى بالرعاية، من المصروفات المدرسية

مدير عام التأمين الصحى

كما كلف محافظ الشرقية مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحي ومدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بتوفير العلاج المناسب لنجل المواطنة (س. ن. ح) من قرية البيوم بمركز الزقازيق لكونه يعانى من مرض مناعي.

ضرورة وضع حل للشكاوى وتذليل العقبات

وأكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

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