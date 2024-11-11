خلال لقائه بـ 13 مواطنا، محافظ الشرقية يقرر صرف مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة

التقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ (13) مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمحافظة الشرقية.

وجاء ذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجًا من المواطنين.

دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

وجاء ذلك أيضا في إطار مسئوليتها الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية، فضلًا عن إعطاء أولوية لذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

في بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بالحضور من المواطنين وأعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكدًا على تلبية كافة الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية إحتياجاتهم، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام أبناء وأهالي الشرقية.

وجاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة العمل والتضامن الإجتماعى ووكيل مديرية الصحة، ورؤساء مراكز الزقازيق وأبوحماد والحسينية.

بالاضافة مدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل ومديرتى خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي ومديرية التضامن الإجتماعى،ومدير الإتصال السياسى بمديرية التربية والتعليم ومندوب عن مؤسسة تكافل، وباحثة قانونية بإدارة صندوق الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرية.

صرف مساعدات مالية فورية لـ 10 اسر

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية فورية لعدد (10) أسر من الأسر الأكثر إحتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات.

الانتهاء من اجراءات استخراج المعاش

وذلك لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة،فضلًا عن توفير مستلزمات مشروع "كشك" للمواطنة ن.ش.س من قرية موسى عمران بمركز الزقازيق من الأسر الأولى بالرعاية ليعينها على تحمل أعباء المعيشة.

توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (10) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

كما كلف محافظ الشرقية مدير الإتصال السياسى بمديرية التربية والتعليم بإعفاء أولاد المواطنة أ. م.ع أرملة من قرية أبوياسين بمركز أبوكبير " والمواطن (ب. ع. أ) من قرية بيشة قايد بمركز الزقازيق،من المصروفات المدرسية لكونهم من الأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه محافظ الشرقية وكيل مديرية الصحة بفحص حالة المواطن (ب. ع. أ) من مركز الزقازيق وتوفير العلاج المناسب لكونه يعانى بجلطة وتضخم بالقدم.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتخدث الرسمى عن محافظة الشرقية أنه على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية، بالديوان العام وطبقًا لتاريخ التقدم.