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 محافظ الشرقية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

 محافظ الشرقية يلتقي
 محافظ الشرقية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فيتو

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمكتبه بالديوان العام وذلك لمتابعة أخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

محافظ الشرقية يتفقد المشروعات الخدمية والشبابية بمركز بلبيس

إقامة مشروع العروبة بأرض العصلوجى 

استهل محافظ الشرقية اللقاء بالتأكيد على أن المشروعات المشتركة والجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق تسير بخطى متسارعة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية والتي تشمل إقامة  مشروع العروبة مصر  بأرض العصلوجي طريق الزقازيق ـ بلبيس على مساحة 3.7 فدان تقريبا بحجم استثمارات ترتقي إلى 350 مليون جنيها لتوفير 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة وكذلك مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية المقامة على مساحة 10 آلاف متر بـجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية ( المصرية بلازا) وباستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وأحد المطورين.

إقامة منشأت خدمية بأرض مهرجان الخيول العربية 

تطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية طرح مشروع جديد لإقامة نادي للفروسية على مساحة 35 فدانا بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والتي تشهد إقامة مهرجان الشرقية للخيول العربية كل عام بالإضافة لإقامة منشآت خدمية للمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية ويضع الشرقية على خريطة السياحة العالمية.

مجهودات وزارة التموين 

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزارة التموين في تحسين البنية التحتية للتجارة الداخلية من خلال إقامة المناطق اللوجستية وأسواق جملة مركزية ومستودعات إستراتيجية إلى جانب المناطق التجارية المتكاملة لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي 

استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والجهاز 

 مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

تنفيذ مشروعى العروبة والمنطقة التجارية 

ومن جانبها قدمت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الدعم الكامل وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروعي العروبة والمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية بمدينة الزقازيق من خلال تقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعين وكذلك حل مشكلات البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار معربة عن تطلعها لطرح مشروعات جديدة على أرض المحافظة  تقدم فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستوى الدخل والاقتصاد.

محافظ الشرقية يلتقى 13 شخصا من ذوى الهمم لحل مشكلاتهم

الحضور بلقاء المحافظ ورئيس جهاز التنمية التجارية  

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وأحمد عزت مدير تراخيص المناطق التجارية وعلاء عبد الفتاح مدير مشروعات المناطق التجارية وخالد مرسي مدير تراخيص البناء بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتورة هبة السيد رئيس جهازتنمية التجارة الداخلية محافظة الشرقية الديوان العام متابعة اخر المستجدات التعرف على معدلات الاداء تنفيذ المشروعات التجارية

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