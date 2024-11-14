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محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض مشاكل المواطنين

محافظ الشرقيةيلتقي
محافظ الشرقيةيلتقي نواب البرلمان لإستعراض مشاكل المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية. 

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تنفيذ المشروعات الجارية 

 وجاء ذلك لدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب 

 كما جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لاستعراض مشاكل ومطالب المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لها في إطار الإمكانيات المتاحة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ. 

اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحل المشكلات 

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم المختلفة، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. 

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وثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته. 

 

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