محافظ الشرقية يلتقي شباب مشروع المتطوعين YLY

إلتقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجموعة من شباب مبادرة "شباب يدير شباب YLY "، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، محافظة الشرقية

استعراض مجهودات الشباب فى التعاون

بالاضافة الى المحاسب السيد خليل معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك لإستعراض مجهوداتهم في التعاون مع الأجهزة التنفيذية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم نحو تطوير بعض الخدمات للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.

الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية موارده

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة قائلًا: يسعدنا مشاركتكم في كافة الإحتفالات والفعاليات التي تنظمها المحافظة، وكذلك توصيل رؤيتكم وتقديم أفكاركم للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.

أحمد محمود مسئول الشباب

وخلال فعاليات اللقاء إستعرض أحمد محمود مسؤول فريق شباب YLY جهود وأنشطة المشروع بالمحافظة وما يهدف إليه من تنمية لقدرات الشباب في التواصل والتفاعل لخدمة المجتمع المحلي مع التدريب المستمر على البرامج المختلفة التي تؤهلهم وتنمي قدراتهم الثقافية والإجتماعية، وكذلك مشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، وتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الكبرى.

الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY" هو أحد المشاريع التطوعية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة مستجدات العصر الحديث، مقدمًا الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية.

المحافظ يستمع لمقترحات الشباب

إستمع المحافظ لشباب المبادرة ومقترحاتهم حول نشر الأنشطة الرياضية في المحافظة، وتنظيم الماراثونات الرياضية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات الكبرى التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة من أفكارهم في تطوير ميادين المحافظة وإعلاء القيمة الجمالية للشوارع من خلال تنفيذ تصاميم تبرز هوية المحافظة وتعبر عن أصالتها وعراقتها.

إعداد تقرير أسبوعي موضح به المشاركات

وجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد تقرير أسبوعي موضح به مشاركات فريق YLY وذلك إيمانًا بدورهم وتقديرًا لمجهوداتهم المبذولة، بالإضافة لنشر الفعاليات على موقع المحافظة.

الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين

قدم شباب مشروع YLY درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه الدائم والمستمر للشباب ولحرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع شباب مشروع YLY متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي.

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