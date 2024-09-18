الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكوبالقاهرة

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة ماري آن مانسيون رئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومنظمة اليونسكو. 

محافظ الشرقية يشهد توزيع 50 شنطة وأدوات مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية

فتح عدد من مراكز التعلم المجتمعى بالمحافظة 

وذلك من خلال فتح عدد من مراكز التعلم المجتمعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة وحصر الإحتياجات اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال دعم ودمج الفئات المحرومة من فرص التعليم والتعلم.

تحسين الخدمات المقدمة لابناء المحافظة 

ورحب محافظ الشرقية برئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مؤكدًا سعي المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على المناطق المهمشة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والتوافق مع الخطط الوطنية الرامية وتعزيز النمو الثقافي والإجتماعي والإقتصادي وصولًا لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

تعزيز التعلم الشامل واستخدام التحول الرقمى 

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بتسخير كافة مواردها لتعزيز التعلم الشامل وإستخدام تقنيات التحول الرقمي وتعزيز التعلم مدى الحياة وتعزيز تمكين الأفراد والتكامل الإجتماعي كوسيلة لتحقيق معدلات أعلى من التنمية المستدامة.

اهتمام اليونسكو بتنمية المهارات 

ومن جانبها أكدت رئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة إهتمام اليونسكو بتنمية المهارات والقدرات لدى أفراد المجتمع لدعم التعلم المستمر، وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون في إطار استراتيجية مدن التعلم. 

برامج التعليم الفنى والمهنى والدعم النفسي 

واشارت إلى أن مراكز التعلم تضم برامج للتعليم الفني والمهني وبرامج الدعم النفسي والإجتماعي وبرامج ريادة الأعمال والقيادة وبرامج التكنولوجيا والمعلومات والتواصل ومحو الأمية وبرامج خاصة بالمدربين.

 استضافة المحافظة لسفراء المحافظات 

وخلال اللقاء تم عرض مقترحًا لإستضافة المحافظة لعدد من سفراء المحافظات للتوعية بمدن التعلم وطرق التقدم والإنضمام لخلق مجتمع تعليمي بكل عناصره ولعرض تجربة المحافظة في الإنضمام لشبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم.

المهندسة لبني عبدالعزير نائب المحافط 

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إستمرار التعاون والتنسيق مع منظمة اليونسكو لفتح عدد من مراكز التعلم المجتمعي لخدمة أبناء المحافظة. 

زيارة ميدانية للقرى بمخلف المراكز

ولفتت إلى أنه تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس وقرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وذلك لبحث إمكانية إنشاء مراكز تعلم مجتمعي بهما يساهم في تعلم حرف جديدة وتوفر فرص عمل جادة.

محافظ الشرقية: حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والإشغالات

حضور اللقاء مع المحافظ 

وحضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والدكتورة ولاء جزر مديرة وحدة اليونسكو بالمحافظة و مريم عبد اللطيف مسؤول بمكتب اليونيسكو الإقليمي بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مارى ان مانسيون رئيس قطاع التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة تعزيز سبل التعاون المحافظة ومنظمة اليونسكو

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يشهد توزيع 50 شنطة وأدوات مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية

محافظ الشرقية: حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والإشغالات

صرف مساعدات وتوفير وظائف خلال لقاء محافظ الشرقية مع المواطنين

محافظ الشرقية خلال الاحتفال بالمولد النبوي: علينا الاقتداء بسيرة الرسول في العمل والمثابرة

الأكثر قراءة

بعد أزمة صلاح الدين التيجاني، كل ما تريد معرفته عن الطريقة التجانية في مصر

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

أول رد من الشيخ صلاح الدين التجاني على اتهامه بالتحرش

ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز يثير الغضب ويتصدر التريند، والنشطاء: كفاية يا مدبولي

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

أحمد فتوح يعتذر رسميًا لأسرة ضحيته ويكشف سبب مشاركته في تدريبات الزمالك

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

الأهلي يستغل اجتماع رابطة الأندية ويفتح النار على المنتخب

منوعات

المزيد

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول.. صهيب الرومي، التاجر الرابح

تكذيب معجزات الله، تفسير الشعراوي للآية 13 من سورة النمل (فيديو)

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

المزيد
الجريدة الرسمية