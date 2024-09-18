محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة ماري آن مانسيون رئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومنظمة اليونسكو.

فتح عدد من مراكز التعلم المجتمعى بالمحافظة

وذلك من خلال فتح عدد من مراكز التعلم المجتمعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة وحصر الإحتياجات اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال دعم ودمج الفئات المحرومة من فرص التعليم والتعلم.

تحسين الخدمات المقدمة لابناء المحافظة

ورحب محافظ الشرقية برئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مؤكدًا سعي المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على المناطق المهمشة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والتوافق مع الخطط الوطنية الرامية وتعزيز النمو الثقافي والإجتماعي والإقتصادي وصولًا لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

تعزيز التعلم الشامل واستخدام التحول الرقمى

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بتسخير كافة مواردها لتعزيز التعلم الشامل وإستخدام تقنيات التحول الرقمي وتعزيز التعلم مدى الحياة وتعزيز تمكين الأفراد والتكامل الإجتماعي كوسيلة لتحقيق معدلات أعلى من التنمية المستدامة.

اهتمام اليونسكو بتنمية المهارات

ومن جانبها أكدت رئيس قطاع التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة إهتمام اليونسكو بتنمية المهارات والقدرات لدى أفراد المجتمع لدعم التعلم المستمر، وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون في إطار استراتيجية مدن التعلم.

برامج التعليم الفنى والمهنى والدعم النفسي

واشارت إلى أن مراكز التعلم تضم برامج للتعليم الفني والمهني وبرامج الدعم النفسي والإجتماعي وبرامج ريادة الأعمال والقيادة وبرامج التكنولوجيا والمعلومات والتواصل ومحو الأمية وبرامج خاصة بالمدربين.

استضافة المحافظة لسفراء المحافظات

وخلال اللقاء تم عرض مقترحًا لإستضافة المحافظة لعدد من سفراء المحافظات للتوعية بمدن التعلم وطرق التقدم والإنضمام لخلق مجتمع تعليمي بكل عناصره ولعرض تجربة المحافظة في الإنضمام لشبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم.

المهندسة لبني عبدالعزير نائب المحافط

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إستمرار التعاون والتنسيق مع منظمة اليونسكو لفتح عدد من مراكز التعلم المجتمعي لخدمة أبناء المحافظة.

زيارة ميدانية للقرى بمخلف المراكز

ولفتت إلى أنه تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس وقرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وذلك لبحث إمكانية إنشاء مراكز تعلم مجتمعي بهما يساهم في تعلم حرف جديدة وتوفر فرص عمل جادة.

حضور اللقاء مع المحافظ

وحضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والدكتورة ولاء جزر مديرة وحدة اليونسكو بالمحافظة و مريم عبد اللطيف مسؤول بمكتب اليونيسكو الإقليمي بالقاهرة.