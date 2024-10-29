الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

أول توجيه من محافظ الشرقية لوكيل التعليم الجديد

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي وكيل وزارة التعليم لتهنئته بمهام منصبه

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم لتهنئته بمهام منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق في مهمة عمله في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ليمثل إضافة قوية ودعمًا للارتقاء بمنظومة التعليم العام والفني في مختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

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اهتمامات الدولة بالتعليم 

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول للتقديم تعليم جيد إلى الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

المحافظ يستقبل محمد رمضان غريب -فيتو
المحافظ يستقبل محمد رمضان غريب -فيتو

وضع الخطط المستقبلية 

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع الخطط المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم داخل المحافظة، مؤكدًا “أننا جميعًا نعمل كفريق عمل واحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة”.

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محمد رمضان غريب وكيل الوزارة 

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم استمرار تنفيذ وتطوير خطة المديرية للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة وكذلك أفضل الخدمات للعاملين بقطاع التربية والتعليم بما يضمن سير انتظام العملية التعليمية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

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