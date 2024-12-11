رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية: نعتزم محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، اليوم الأربعاء:" سنضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا".

رئيس الحكومة تصريف الأعمال السورية يتحدث عن إعادة ملايين اللاجئين

وأضاف محمد البشير:" هدفنا إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين".

وتابع:" ستتم محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار وفقًا للقوانين السورية الحالية، وسنبقى في السلطة حتى مارس 2025".

واستطرد محمد البشير:"أورثنا من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية ماليا".

تحديات إقتصادية في سوريا

وقال البشير:" لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئًا ولا عملة أجنبية لدينا، والتحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح".

وفي السياق ذاته أكد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" أن الدول الأجنبية ليس لديها ما تخشاه من سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مضيفًا: "مخاوفهم لا داعي لها".

وأضاف "الجولاني" أن "الخوف كان من وجود النظام السابق، والبلد يتجه نحو التنمية والإعمار، ويتجه نحو الاستقرار.. ستتم إعادة بناء البلاد"، وذلك في مقابلة بثتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضح الجولاني أن "مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية، وحزب الله، والنظام الذي ارتكب المجازر التي نراها اليوم". معتبرًا أن "إزالتهم هي الحل لسوريا، مؤكدًا: "الوضع الحالي لن يسمح بالعودة إلى الذعر".

وشدد قائد "هيئة تحرير الشام" على أن الشعب السوري "منهك" جراء أعوام النزاع، وأن البلاد لن تشهد "حربًا أخرى".

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