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رياضة

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه

جوميز،فيتو
جوميز،فيتو

جوميز، وصل قبل قليل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء لقيادة التدريب الأخير قبل الرحيل عن القيادة الفنية للفريق.

وتوجه جوميز بصحبة الثنائي المعاون له إلى غرفته بالنادي، انتظارا لوصول اللاعبين لعقد جلسة معهم على هامش المران المقرر أن يكون الأخير له مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يودع جوميز لاعبي الزمالك في مران اليوم قبل السفر الى السعودية.

 

فيما أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، رحيل المدير الفني للفريق جوزيه جوميز عن الزمالك وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي جمعته برئيس النادي حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس.

وكشف الموقع تفاصيل جلسة الرحيل بين جوميز وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلة: "إدارة النادى وحسين لبيب رئيس النادي حاولوا جاهدين إثناء جوميز عن هذا القرار، والحديث معه للبقاء والاستمرار مع الفريق في المرحلة القادمة، مع وعود بحل أزمات النادي في المرحلة القريبة القادمة".

وتابعت: “لكن كان هناك تصميم من جوميز على قراره، رغم المحاولات وانتهت الجلسة بالاتفاق على الرحيل عن تدريب الفريق”.

وأضافت: "إن هناك جلسة اليوم لتسوية بعض الأمور المالية معه، ومحاولة أخيرة لاقناعه بالبقاء، لكنها محاولة فاشلة، في ظل تصميم الرجل على الرحيل".

وأوضحت أن جوميز طلب من إدارة الزمالك الموافقة على اصطحاب أحمد مجدي معه في جهازه مع فريق الفتح السعودي، وهو بصورة كبيرة ما وافقت عليه إدارة الزمالك.

واختتمت: "إدارة الزمالك بدأت في البحث عن بديل ليتولى قيادة الفريق في المرحلة القادمة".

كما قال الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رسميًّا رحيل جوزيه جوميز واليوم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين وتوديع جوميز للاعبين وسيرحل لتدريب الفتح بكامل جهازه بما فيهم أحمد مجدي بناء على طلب جوميز.

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