الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رياضة

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز

جوميز وأحمد مجدي،
جوميز وأحمد مجدي، فيتو

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن هناك حالة من القلق داخل مجلس الإدارة، من رحيل أحمد مجدي المدرب المساعد بالأبيض رفقة البرتغالي جوزيه جوميز. 

وعلمت فيتو أن البرتغالي جوزيه جوميز طلب الرحيل عن الزمالك ودفع الشرط الجزائي، ويريد اصطحاب جهازه المعاون معه بالإضافة إلى أحمد مجدي. 

وأضاف: الزمالك يريد استمرار أحمد مجدي حال رحيل جوميز خاصة أن الزمالك على موعد مع مباراة مهمة ومصيرية أمام فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في الكونفدرالية. 

وأضاف: الزمالك يريد استمرار أحمد مجدي مع الجهاز الجديد حال رحيل جوميز لمعرفته بالفريق جيدا خاصة أنه تواجد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدرب السابق للزمالك ومع البرتغالي جوزيه جوميز منذ تدريبه للفريق وحتى الآن. 

 

جلسة بين جوميز وحسين لبيب

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن حسين لبيب رئيس النادي يعقد جلسة الآن مع البرتغالي جوزيه جوميز بعد طلبه الرحيل. 

وكتب أحمد سالم: "اجتماع بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجوزيه جوميز  الآن". 

 

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، قال إن البرتغالي جوزيه جوميز طلب الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن جوميز طلب فسخ عقده بالتراضي مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي.

وأضاف أن مجلس الزمالك يحاول إقناع جوميز بالاستمرار في الوقت الحالي.  

 

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري 

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري

وفرط فريق الزمالك في فوز سهل على  إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

 

المصري يتعادل مع بلاك بولز 

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على إستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا 

1- الزمالك 4 نقاط 

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز نقطة 

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