موعد مران الأهلي الأول في قطر استعدادًا لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال

الأهلي، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم الأربعاء في دولة قطر، وذلك استعدادًا لخوض منافسات مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال السبت القادم أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اليوم الأول بقطر، في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم التحرك إلى ملعب التدريب في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وينطلق مران الأهلي الأول في قطر في الساعة الثالثة عصرًا، وعقب ختام المران، يعود الفريق إلى فندق الإقامة، لتناول وجبة الغداء في السادسة مساء.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، وصلت أمس إلى الدوحة، استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة كأس الإنتركونتيننتال الرسمية.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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