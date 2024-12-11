جائزة مالية تنتظر الأهلي حال الفوز بكأس التحدي في الإنتركونتيننتال

إنتركونتيننتال، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، في مباراة “كأس التحدي” في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأندية أبطال القارات “إنتركونتيننتال”.

فيفا يخصص جائزة مالية ضخمة للفائز بكأس التحدي

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كشف في وقت سابق عن الجائزة المالية الضخمة، التي تنتظر الفريق الفائز في مباراة نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال (كأس التحدي) بين الأهلي والفائز من مباراة باتشوكا أمام بوتافوجو، التي تقام مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحصل الفريق الفائز من مباراة الأهلي القادمة مع أحد فريقي باتشوكا أو بوتافوجو على 4 ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن تأهله لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس إنتركونتيننتال

فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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