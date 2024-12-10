أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر الماضي.. "وي" تتيح خيارات الدفع والشحن عبر Apple Pay.. والبورصة تخسر 27 مليار جنيه في ختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



"وي" تتيح خيارات الدفع والشحن عبر Apple Pay لجميع خدماتها

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة خيارات الدفع لجميع عملائها عبر "Apple Pay".

وأشارت الشركة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه الشراكة مع "Apple Pay" تأتي في إطار جهود الشركة المتواصلة لتحسين تجربة العملاء، ودعمهم بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية المتطورة التي تضمن لهم المزيد من المرونة في إدارة خدماتهم، وبما يواكب احتياجاتهم المتطورة في ظل التحول الرقمي المتسارع، بما يتفق مع استراتيجيتها المرتكزة على العملاء.

وتقدم "وي" خيار الدفع عبر "Apple Pay" ليضاف إلى خيارات الدفع المتعددة والمتنوعة التي تتيحها لعملائها، حيث تعد وسيلة دفع سهلة وآمنة لجميع عملاء الموبايل والإنترنت الثابت والأرضي لكافة الخدمات بما في ذلك إعادة الشحن، ودفع الفواتير، وتجديد الباقات وغيرها من الخدمات. وستتاح هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق My WE والموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.



وتوفر "وي" لعملائها خيارات دفع متعددة لتسهيل تقديم خدماتها، بداية من طرق الدفع التقليدية عبر مراكز خدمة العملاء المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وصولًا إلى طرق الدفع الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق "My WE".

وزير المالية: غلق الملفات الضريبية السابقة عن عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن الملفات الاقتصادية الهامة التي تعمل عليها الوزارة في ظل التوجه الحكومي للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين معيشتهم، بالتزامن مع تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة، وهذا ما أظهرته القرارات الأخيرة التي تركز على الملفات ذات الأولوية، للعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.

وركز وزير المالية، على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وهذا ما جعل الوزارة تركز على البدء في العمل على تدشين شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، تعتمد على الثقة واليقين والمساندة، للمساعدة في التيسير على الممولين، وتحسين الخدمات التي يحصلون عليها طوال الوقت.

وأوضح كجوك، أن هناك تجاوبا كبيرا في صفوف الممولين، حول الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدا أنه من المقرر أن تنتهي بالكامل خلال العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن الحزمة ركزت على إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

كما أكد أنه سوف يتم غلق الملفات الضريبية القديمة التي تسبق عام ٢٠٢٠ بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافا، مشيرا إلى قيام مصلحة الضرائب بالبدء في تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، مما يعكس الرغبة الجادة فى ترسيخ الثقة بين الحكومة والممولين.

وأضاف وزير المالية أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.



تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 23.7% في نوفمبر

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

وأضاف، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

البورصة تخسر 27 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 2.254 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% عند مستوى 30617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% عند مستوى 37916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% عند مستوى 13456 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 8452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 11619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% عند مستوى 3173 نقطة.

ارتفاع أسعار الذهب

سعر جرام الذهب، شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 فى الصاغة، في منتصف التعاملات، بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة ببداية التعاملات.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لجميع أسعار الذهب في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3244 جنيهًا.

تجارب نهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر

خدمة أبل باي، تصدرت خدمة أبل باي للدفع، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع الحديث حول اقتراب إطلاق الخدمة رسميا في مصر، بمشاركة عدد من البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكشف عدد من المصادر، عن إجراء التجارب النهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميا فى مصر، وسط مشاركة فعالة من بنوك مصرية، مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر، للمساعدة في استخدام الخدمة للدفع الإلكتروني لشراء السلع أو استخدام الخدمات المختلفة.

وتتيح خدمة أبل باي، إمكانية قيام المواطنين في استخدامها للحصول على الخدمات أو شراء السلع من التجار بشكل سهل وبسيط، عبر استخدام تطبيق آبل باي على هواتف آيفون.

وأوضحت المصادر، أنه بعد إجراء التجارب النهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع، في 3 بنوك عاملة في مصر اليوم الثلاثاء، سوف يتم تفعيل الخدمة في باقي البنوك العاملة في السوق المصرية تباعا خلال الأسابيع المقبلة.





سي آي كابيتال تعلن إتمام عملية طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، عن إتمام عملية إدراج المصرف المتحد ش.م.م في البورصة المصرية والذي قام فيها بدور المساهم البائع.

وشارك في دق جرس افتتاح جلسة التداول عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي المصري علي رأسهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، وكلًا من رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ولفيف من المسئولين وصُناع القرار.

وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد، حيث بلغت قيمة الصفقة 4.571 مليون جنيه مصري، ويُعد المصرف المتحد أحد البنوك المصرية سريعة النمو، حيث يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

طرح 30% من المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد 30% من أسهمه بواقع 330,000,000 سهم بسعر 13.85 جنيه مصري للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ حوالي 15,235 مليون جنيه مصري وقت افتتاح جلسة التداول على أسهم المصرف. وقد شمل الطرح 313,500,000 سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل مصر وخارجها ("الطرح الخاص")، بالإضافة إلى 16,500,000 سهم مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر ("طرح العام"). وقد شهد الطرح الخاص طلبًا مرتفعًا، حيث تم تغطية الطرح الخاص الذي تم إغلاق باب الاكتتاب به يوم 25 نوفمبر الماضي، نحو 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام والذي تم إغلاق باب الاكتتاب به يوم 3 من شهر ديسمبر الجاري بنحو الـ 59 مرة، وهي تغطية استثنائية.



ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

معدل التضخم في نوفمبر، يعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى تستلزم مزيدا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.



ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية أحد الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة.

وشهد عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ نوفمبر 2023، وذلك طبقا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره ( 23.3% )

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (29.5%)

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (17.9%)

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.8%)

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (26.5%)

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (16.1%)

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (32.7%)

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (27.8%)

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (9.0%)

ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (49.4%)

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (25.6%)

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.5%).



- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.6%).

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