الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
ads

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎زييرذرستوهرن FING: GOLD 50만은 GOLL أسعار EHE الذهب والعصلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: أسعار:أسعارالذهب: الذهب: الدولار الأمريكي 50.56 اليورو: 53.43 الجنيه الإسترليني: 64.54 ريال:سعودی 13.46 دينار كويتي: 164.56 درهم إماراتي: 13.76 اليوان الصيني: 6.95 عيار:24 4331 عيار:21 3790 عيار:18 3249 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه الذهب 30320 00000000‎"‎‎

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء اسعار العملات اليوم سعر الذهب اليوم اسعار الدهب اليوم

مواد متعلقة

"معلومات الوزراء" يرصد عدد المنشآت الصحية المعتمدة في السويس

"معلومات الوزراء" يرصد عدد الأفدنة الجديدة المضافة إلى الرقعة الزراعية (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد تأسيس "الفاو" للمدارس الحقلية بالتعاون مع "الزراعة" (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد حجم صادرات مصر من الموالح خلال 2024 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

أخبار مصر: ورطة لإثيوبيا قد تفقدها نصف مياه السد، إسرائيل تحتل بلدات بريف دمشق، مواجهة مرتقبة لـ عمر زهران وزوجة خالد يوسف

مصرع شخصين وانتشال 6 مصابين من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار (صور)

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

انخفاض جديد للبصل والليمون يواصل قفزاته، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصدر أمني: عقار الوايلى انهار وبداخله قاطنيه

تشكيل لجنة هندسية وإخلاء العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلي (صور)

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، البرانيس بـ 110 وقفزة خيالية لـ الماكريل المجمد

منوعات

المزيد

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

هتكون مقطوع من شجرة باستثناء هؤلاء، تغيرات متوقعة في العلاقات الأسرية عام 2050

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 10-12-2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-12- 2024 فى مصر

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية