الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تعرف على هواتف آيفون وأجهزة آيباد الداعمة للشريحة الإلكترونية ESIM

الشريحة الالكترونية
الشريحة الالكترونية ESIM، فيتو

 يبحث الكثير من مستخدمي هواتف ايفون عبر الإنترنت فى مصر عن  موديلات الهواتف التى تدعم تركيب شرائح المحمول الإليكترونية الجديدة ESIM  ولذلك نقدم خلال السطور التالية كل موديلات ايفون التى تدعم الشريحة الإلكترونية الجديدة ESIM. 

ما هي الشريحة الإلكترونية؟ 

بالنسبة لهواتف آيفون فالأجهزة التى تقبل الشريحة الإلكترونية تشمل: 

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro, 13 Pro Max
iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
iPhone XS, XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2020 و2022)
كما تشمل احهزة الايباد التى تدعم الشريحة الالكترونية الموديلات التالية 

iPad  الجيل السابع
iPad Air  الجيل الثالث
iPad Pro، مقاس 11 بوصة  الجيل الأول
iPad Pro مقاس 12.9 بوصة  الجيل الثالث
iPad Mini الجيل الخامس

خصائص الشريحة الإلكترونية 

تعد كلمة  الشريحة الإلكترونية ESIM  اختصار  Embedded Subscriber Identity Module  وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة. 

وتقوم بجميع وظائف بطاقات SIM التقليدية، ويعتقد الكثيرون أن شركة آبل هى أول من أطلقت الشريحة الإلكترونية، ولكن فى الواقع كان Google Pixel 2 هو أول هاتف يستخدم تقنية ESIM، لكنه كان متاحًا في الولايات المتحدة فقط، وتتيح للمستخدم  تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية. 

وتساعد تقنية ESIM الأجهزة على أن تصبح أصغر، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية ومن أبرز الإيجابيات أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة  الشريحة المطلوبة مع سرعة  الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة. 

وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها أنه  لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة. 

 وتساهم الشريحة الجديدة  في التقليل من سرقة الهواتف المحمولة، ويمكن  إيقاف المحمول بسهولة ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، ولا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، حيث يمكن التعامل معها خارجيا فيمكن تحميل أي SIM card عليها.

 وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية. 

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإليكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

ويمكن معرفة هل الهاتف به شريحة إليكترونية أم لا عبر  كتابة “IMEI” في شريط البحث في الإعدادات حيث يجب أن يظهر خيار “معلومات IMEI” وفي حال عدم وجود شريط بحث في الإعدادات يجب الانتقال إلى “حول الهاتف” الضغط على “معلومات IMEI”.

وإذا ظهر خيار” (ESIM ) IMEI”، فهذا يعني أنَ الهاتف يدعم ESIM الشريحة الالكترونية. 

موعد اطلاق الشريحة الالكترونية

كشفت مصادر بشركات الاتصالات  عن قرب إطلاق خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM وذلك خلال أيام، وأنه تم بالفعل تدريب العاملين بفروع شركات المحمول على كيفية تفعيل تلك الشرائح والجميع فى انتظار الموافقة النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

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