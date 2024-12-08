كجوك: عودة الشراكة مع مصلحة الضرائب على رأس أولويات وزارة المالية

هنأ أحمد كجوك، أعضاء ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالتشكيل الجديد، مؤكدا أمله في المزيد من التعاون مع الهيئة.

ندوة وزير المالية بالونية للصحافة

وقال الوزير خلال كلمته بندوة الهيئة الوطنية للصحافة المنعقدة الآن: افتخر بأنني ابن وزارة المالية قبل أي جمعيات دولية، وتشرفت بالعمل مع أساتذة كبار تعلمت منهم الكثير.

أولويات وزارة المالية

وأكد أن تحديد الأولويات ووضوح الرؤية أمر مهم في العمل الحكومي الذي يشهد تناغم شديد فكريا بين أعضائها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها ٣ أولويات واضحة للغاية في عمل الوزارة أولها إرجاع الشراكة الحقيقية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب خاصة مع مجتمع الأعمال بشكل عام، لدعم وتعزيز نموه، من خلال حزمة تسهيلات ضريبة التي اطلقتها الوزارة.

وقال: ثاني أولوية هي إرجاع الصورة الذهنية للسياسة المالية في مصر، بحيث تكون أكثر شمولا من ربطها فقط بالانضباط المالي خاصة وأن حصرها في ذلك فقط يمثل اختزال غير سليم لقدرة السياسة المالية، لقياس قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي أيضا.

وأضاف: ثالث أولوية هي ضمان أن الدين الحكومي المحلي والاجنبي تحت السيطرة وأنه يمضي في مسار تقليل.

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