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اقتصاد

وزير المالية: نعمل على استراتيجية لخفض الديون الداخلية والخارجية

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

قال أحمد كجوك وزير المالية: إن هناك عدة أولويات تركز عليها وزارة المالية الفترة المقبلة، ويأتي من أبرزها المشاركة مع القطاع الخاص لتقديم تسهيلات كبيرة على قطاع الأعمال والمواطنين، ومنها المنظومة الضريبية.


وأضاف كجوك، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”: “نسعى لأن تكون السياسات المالية أكثر انفتاحا، والمبادرات المؤثرة على الاقتصاد المصري، عبر تطبيق مستهدفات فعالة تعود على الاقتصاد بإيجابية”.

وتابع: “إننا نعمل على استراتيجية لخفض الديون الداخلية والخارجية، وهي من الأولويات القصوى التي نستهدفها على المستوى متوسط الأجل”.

 

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

 

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