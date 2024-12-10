واشنطن: الشعب السوري لديه أول فرصة منذ عقود لتحديد من يحكمه

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن الشعب السوري لديه الآن "أول فرصة منذ عقود لتحديد من يحكمهم"، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة تمثل تحولًا هامًا في تاريخ البلاد.

أمريكا تضع آليات للتعامل مع الجماعات المسلحة في سوريا

وأضاف جون فاينر، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل على وضع آليات للتعامل مع الجماعات -الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام- التي أطاحت بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدًا التزام واشنطن بدعم الانتقال السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.

البيت الأبيض: نراقب الوضع في سوريا ونعزز اتصالاتنا مع المعارضة

وأكد البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن على اطلاع دائم بما يجري.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التواصل مع جماعات المعارضة السورية وستقوم بتفعيل هذه القنوات لتعزيز التعاون.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لانتقال سياسي يقوده السوريون أنفسهم.

تأتي هذه التصريحات في إطار التزام واشنطن بالمساهمة في إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية.

وزير المالية الإسرائيلي: تدخلنا في سوريا نموذج للسياسة الحازمة

أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات كاشفة حول السياسة الإسرائيلية في المنطقة، قائلًا إن "من يظن أننا سنعود للسلبية الشاملة عليه أن ينظر إلى سوريا ويرى ما فعلناه هناك في الأيام الماضية".

جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، حيث أكد الوزير أن إسرائيل تتبنى سياسة حازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما أشار سموتريتش إلى أن عودة دونالد ترامب المحتملة إلى الرئاسة في الولايات المتحدة تشكل فرصة لإسرائيل لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالعلاقة القوية التي تجمع بين إسرائيل والإدارة الجمهورية السابقة.

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