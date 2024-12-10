فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات ما بعد سقوط بشار الأسد

تكشف فيتو في عددها الجديد سيناريوهات ما بعد «الأسد»، تقسيم سوريا برعاية قوى دولية وإقليمية وصراع إيديولوجيات بين الفصائل المسلحة.



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