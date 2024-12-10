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رياضة

أحمد سليمان يمثل الزمالك في عمومية اتحاد الكرة

احمد سليمان، فيتو
احمد سليمان، فيتو

اتحاد الكرة، تواجد احمد سليمان عضو نادي الزمالك، بمشروع الهدف لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الكرة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور  106 ناديا والتي تقام حاليا بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

وتشهد الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.


وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

 

 ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر؛ لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال عمومية اتحاد الكرة مناقشة واعتماد الميزانية للعام المالي 2023 - 2024، إلى جانب انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية حتى 2028.

 

العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة

 وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 66 ناديًا من إجمالي 129 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار قائمة هانى أبو ريدة والفوز بالتزكية.

هاني أبو ريدة مع أندية الجمعية العمومية، فيتو
هاني أبو ريدة مع أندية الجمعية العمومية، فيتو

موعد فتح باب التسجيل لحضور عمومية اتحاد الكرة

ويفتح اتحاد الكرة باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

 

قائمة هاني أبو ريدة تحسم انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لـانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

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