برعاية أبوريدة..جراحة عاجلة لإنقاذ اتحاد الكرة.. المشاهد المحذوفة في أزمة الحكام.. وخطة تطوير اللجنة الفنية بالجبلاية.. وعد جديد لإنهاء أزمة التوأم وحجازي

يبدو أن القائمين على كرة القدم بالوسط الرياضى ينتظرون بشدة تولى هانى أبوريدة رسميًا منصب رئيس اتحاد الكرة بعد فوز القائمة بالتزكية، حيث لم يعد يتبقى سوى الإعلان يوم 10 ديسمبر، ولعل أبرز الملفات العالقة داخل جدران الجبلاية، هو حسم هوية رئيس لجنة الحكام القادم من أجل إخماد ثورة التحكيم بعد الأخطاء المتكررة فى مباريات الدورى.



وتترقب أندية الأهلى والزمالك قرار هانى أبوريدة بشأن حسم تعيين رئيسا أجنبيا للجنة الحكام لتطوير منظومة التحكيم ووضع حد لأخطاء الحكام فى المباريات، والتى تكلف الأندية نقاطا ثمينة فى المسابقة المحلية، والغريب أن هانى أبوريدة يميل إلى تأييد العنصر المصرى فى رئاسة لجنة الحكام، وهناك اتجاه قوى داخل المجلس الجديد للجبلاية للإبقاء على ياسر عبدالرؤوف رئيسا للجنة الحكام، وسط رد فعل منتظر من جانب مسئولى الأهلى بالتحديد على هذا القرار.



وتواصل هانى أبوريدة مع ياسر عبدالرؤوف لوضع خطة طويلة المدى بشأن تطوير التحكيم المصرى خاصة وأنه يرغب فى استمراره فى رئاسة لجنة الحكام، وبالفعل تم تسليم ملف شامل لأحمد الشريف أحد أعضاء قائمة هانى أبوريدة يخص مطالب ياسر عبدالرؤوف للحكام، ولعل أبرزها زيادة عدد الحكام فى مباريات الدوري، وتعديل ميزانية اللجنة بحيث تزيد على الميزانية الحالية لتوفير بدلات للحكام الجدد المقرر وضعهم فى مباريات الدوري، خاصة وأن ياسر عبد الرؤوف اقترح تعيين حكم ثالث للفار، وحكم خامس بجانب حكم حامل الراية لرصد كافة ما يحدث من مخالفات داخل وخارج الملعب، وهو الأمر الذى وافق عليه أبوريدة مبدئيا.



ووضع هانى أبوريدة خطة ثانية لإرضاء الأهلى حال رفض إدارة الأحمر قرار استمرار ياسر عبد الرؤوف حيث سيقوم” أبوريدة “ بتعيين حكم أجنبي فى لجنة الحكام، ولكن تحت منصب “مشرف” وليس رئيسا للجنة.



وهنا ستبدأ الحرب بين ياسر عبدالرؤوف ومجلس هانى أبوريدة، لأن الأول شدد على إعلان كونه رئيسا للجنة الحكام حتى لو تمت الاستعانة بخبير أجنبى يدير اللجنة، فكل ما يرغب به عبدالرؤوف هو استمرار الاحتفاظ بلقب رئيس لجنة الحكام، ولن يمانع من الاستعانة بخبير أجنبى يطور المنظومة التحكيمية معه، ولكن سيكون عبدالرؤوف هو الآمر الناهى فى اللجنة، وتعيين الأجنبى مجرد “صورة” لإرضاء الأهلى والزمالك فقط، وفى حالة عدم إتمام هذا الاتفاق سيعلن ياسر عبدالرؤوف استقالته رسميا، وهو ما لا يريده أبوريدة خاصة مع تأييد غالبية حكام الدورى للإبقاء عليه فى رئاسة لجنة الحكام.



وعلى صعيد آخر، يرغب هانى أبوريدة فى تطوير كرة القدم المصرية خاصة المنتخبات التى عانت كثيرا وشهدت أكبر تدهور منذ تولى جمال علام رئاسة اتحاد الكرة، ووضع أبوريدة خطة لتطوير المنتخبات من خلال الاستعانة بأكبر خبراء اللعبة وهم حسن شحاتة المدرب الذهبى للمنتخب والذى حقق إنجازات مع الفراعنة كتبت فى التاريخ، والاستعانة أيضا بمحسن صالح صاحب الفكر القوى والرؤية المستقبلية للناشئين، وأيضا تم التواصل مع أحمد حسن، وذلك لعمل لجنة فنية تضم الثلاثى للإشراف على المنتخبات.



وهناك اتجاه قوى داخل مجلس الجبلاية الجديد للإبقاء على علاء نبيل المدير الفنى الحالى للاتحاد، فى منصبه خاصة وأن منصبه لا يتعارض مع اللجنة الفنية، وكما وإن راتبه يتقاضاه من الاتحاد الدولى لكرة القدم.



وفى سياق مختلف يسعى أحمد حجازى لاعب نيوم السعودى، وكذلك المدربون والحكام والقائمون على كرة القدم المصرية فقط فى انتظار تولى هانى أبوريدة زمام الأمور حيث ينتظر اللاعب أن يتحدث مع رئيس الجبلاية الجديد بشأن أزمته مع حسام حسن.



وكان قد تدخل وزير الشباب والرياضة لحل أزمة أحمد حجازى مع حسام حسن على خلفية رفضه النزول كبديل فى مباراة كاب فيردى بتصفيات أمم إفريقيا بعد حديث طارق سليمان مدرب المنتخب عن اللاعب.



وتواصل أشرف صبحى مع حسام حسن لحل الأزمة مع احمد حجازى بعد تدخل عدد من اللاعبين للتأكيد على ضرورة تواجد أحمد حجازى بمعسكرات الفراعنة، لكونه لم يفتعل أى أزمات منذ انضمامه لمنتخب مصر للناشئين.



وفوجئ وزير الشباب والرياضة برفض حسام حسن عودة أحمد حجازى ليس فقط بسبب الأزمة ولكن لعامل السن للاعب، وأنه يبحث عن اللاعبين الصغار لبناء منتخب مصر، وكان حجازى قد رفض الاعتذار فى بداية تدخل اشرف صبحى ولكن مع تدخل الاعبين ورغبتهم فى عودة حجازى وافق على مبادرة تبادل الحديث مع إبراهيم أو حسام حسن وانتظر كثيرا لحل الأزمة أو إجراء اتصال بينهما حسب حديث أشرف صبحى معه ولكن لم يحدث شيء حتى الآن.

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